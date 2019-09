Piráti chtějí zdanit milionáře za prodej firmy. Levicová úchylka, hodnotí Kalousek

V praxi to funguje tak, že když podnikatel založí firmu a po třech nebo po pěti letech (záleží na konkrétní situaci) ji bude chtít prodat, zaplatí na dani nula korun. To by se mělo podle Pirátů změnit.

„Nejbohatší lidé prodávají firmy za miliardy a nezaplatí z toho daň z příjmů. Ve chvíli, kdy někdo prodá firmu za miliardy, nevidím důvod pro osvobození daně z příjmů. Nejbohatší lidi na světě skoro žádné daně neplatí. To je konstrukce našeho daňového systému,“ řekl Novinkám pirátský poslanec a člen rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

Schillerová má negativní stanovisko

„Jde o to, že zatímco pracující odvádějí ze mzdy v součtu kolem 45 procent, sociální, zdravotní pojištění, tak v případě prodejů cenných papírů po uplynutí časového testu se platí nula, což nám přijde nepřijatelné,“ podotkl.

Piráti proto navrhují snížit zdanění práce tím, že se zvýší sleva na poplatníka na 30 tisíc korun. Jako kompenzaci pro státní rozpočet by chtěli zrušit jednu konkrétní daňovou výjimku u daně z příjmů. „Konkrétně jde o časový test u prodeje cenných papírů v objemu nad 20 milionů korun ročně,“ vysvětlil Ferjenčík.

Ministerstvo financí má k návrhu Pirátů negativní stanovisko. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prý ale uvedla, že její resort bere tento podnět v potaz a zapracují si ho sami.

Vyžene to úspěšné lidi, tvrdí Kalousek

Návrh Pirátů zkritizoval exministr financí a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Pokud chceme všechny úspěšné lidi, kteří podnikají a chtějí firmu nebo část své firmy prodat, vyhnat ze země do jiných zemí EU, kde se to nedaní, tak to udělejme. Ale já bych je z té země nevyháněl,“ konstatoval Kalousek.

Dodal, že by se nedivil, kdyby si ministerstvo financí návrh vzalo za svůj. „Ale doufám, že to neprojde. Pokládám to za levicovou úchylku a nebezpečné vyhánění úspěšných lidí ze země tam, kde se k nim takhle nechovají,“ dodal Kalousek.

Podle ekonoma BHS Štěpána Křečka časový test slouží k tomu, aby se zvýhodnili investoři, kteří chtějí investovat dlouhodobě, a znevýhodňují se spekulativní obchody a spekulanti, kteří si chtějí rychle vydělat peníze.