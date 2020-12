Piráti chtějí prošetřit iDnes kvůli slibům přednostního ošetření za předplatné

„Operátorka měla nepochybně pocit, že mluví s potenciálním zákazníkem. Analytikovi pirátů potvrdila, že v případě zakoupení předplatného iDnes Premium by měl přednostní přístup k uvedeným zdravotnickým zařízením. Dokonce operátorka výslovně uvedla, že zákazník by měl k této zdravotnické péči‚ exkluzivní přístup‘,“ stojí v žádosti, kterou Richterová poslala na magistrát.

Kliniky, v nichž by mohli předplatitelé iDnes získat přednostní přístup, patří do fondu Hartenberg.