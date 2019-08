Piráti zvažují konec otevřenosti na internetu

Podporu však právě na fóru nezískal. „Bez fóra asi ztratí piráti to, co je vytvořilo, a stanou se přesně tou zapšklou stranou, proti kterým jsme se vymezovali a které jsme porazili i díky fóru. My jsme ho měli, oni ne,“ napsal na to Roman Kučera z republikového výboru strany.