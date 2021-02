Piráti a STAN couvají od prodloužení nouzového stavu

Bartoš a spolu s ním předseda STAN Vít Rakušan jednali v neděli v Průhonicích o možných východiscích z dané situace s premiérem Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). Představili tam několik návrhů, které by mohla v pondělí probrat vláda.

„S politováním jsem sledoval výsledky schůze vlády, většina našich návrhů ani nepadla,“ řekl v úterý novinářům předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Děláme všechno pro to, aby nouzový stav nemusel pokračovat, máme tu návrh pandemického zákona, ale nikam se to neposunulo,“ doplnil.

Kromě pandemického zákona navrhovaly opoziční strany také zvýšení nemocenské z 60 na 90 procent, zvýšení kompenzačního bonusu, postupný návrat žáků do škol či pravidelné testování ve firmách.

Bartoš v úterý zdůraznil, že spojení nouzový stav na schůzce vůbec nepadlo.

Ani šéf STAN to zatím na podporu prodloužení nouzového stavu moc nevidí. „Nadiktovali jsme pět témat, ale rozhodně jsme neřekli, že tím pádem podpoříme nouzový stav. Nejde o výměnný obchod. Za současné situace si příliš neumím představit, že by naši poslanci hlasovali pro, ale samozřejmě je do čtvrtka daleko,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan v úterý Novinkám.

„Osobně bych hlasoval pro prodloužení, kdyby vláda řekla, že projedná a brzo v legislativní nouzi schválí pandemický zákon, který umožní návrat do normálu, ale maximálně na týden s tím, že je to opravdu naposledy. Jenže to se nestane,“ doplnil.

Rakušan zároveň poznamenal, že strana rozhodně nepodpoří prodloužení nouzového stavu o celých 30 dní, jak žádá vláda.

Nesplněné patero

Pokud jde o jednotlivé požadavky. Kabinet se prozatím v pondělí přiklonil k tomu, aby lidé namísto nárůstu nemocenské dostávali navíc bonus až 370 Kč za den, a to podle výše výdělku. Částku by nejprve uhradil zaměstnavatel, který by si ji následně mohl strhnou při platbě sociálních příspěvků.

Z návrhu by tedy opět vypadly OSVČ. „Postrádám v tom symbol motivace, aby zůstali doma a nebáli se, protože se o ně stát postará,“ komentoval Rakušan.

Rozdílný postoj mají strany také u navýšení kompenzací. Zatímco vláda navrhuje zvýšení bonusu o 500 korun na tisícovku, Piráti trvají na výpočtu na základě propadu tržeb.

Shoda naopak panuje na návratu žáků do škol. Hamáček však na pondělní brífinku mluvil o tom, že si vzali 24 hodin na vypracování plánů. Zda alespoň ve čtvrtek představí konkrétní data, neupřesnil. „Bez termínů to trochu postrádá smysl,“ podotkl Rakušan.

Své požadavky představila i koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a lidovci), se zástupci vlády však doposud nejednala.

Předně požadovala, aby poslanci projednali ve středu, tedy před čtvrteční schůzí o nouzovém stavu, alespoň v prvním čtení návrh odškodňovacího zákona. Na pořad schůze to však schváleno nebylo.

Nynější nouzový stav vyprší v neděli 14. února. Žádost o další prodloužení nouzového stavu do 16. března vláda schválila v pondělí.