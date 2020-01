Pirát Michálek se na zastupitelstvu Prahy 1 vrhl na občana. Šířil prý dezinformace

Velmi vyhrocená atmosféra panuje na úterním mimořádném zastupitelstvu Prahy 1, kde se hlasuje o odvolání starosty Pavla Čižinského a koalice Praha sobě, Piráti a sdružení My, co tady žijeme (STAN, lidovci a Iniciativa občanů). Do sporů s občany se zapojil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, když vystartoval po jednom z občanů držících transparent s heslem „Stydíme se za tebe, Pavle“.