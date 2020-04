Petříček: Pokud se dostanete v zahraničí do potíží, nemusíme vám pomoct

Zvažte, zda do zahraničí musíte. Pokud se tam dostanete do potíží, nemusíme vám pomoct, varoval Čechy ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po pátečním jednání vlády. Lidé by podle něj zatím neměli cestovat do zahraničí ani za nákupy.