Pětina pandurů nefunkční. Armáda nezvládá údržbu

Důvodem větší poruchovosti strojů podle něj je fakt, že armáda řadu let neměla na servis peníze a musela jej řešit svépomocí. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) brání současné vedení armády, podle něj problém zdědilo. „Jsem rád, že armáda to řeší a že to dotáhne do konce. Protože nemohu říci, že bych byl spokojený, a byl bych spokojenější, kdyby ta technika fungovala,“ sdělil Právu Metnar.