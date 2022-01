Pětikoalice se shodla na programovém prohlášení

„Opravdu text představíme do konce týdne... Všechny věci jsou vypořádány, proběhnou jazykové korektury. Nebudu v tento okamžik nic zásadního představovat, protože jsme se dohodli, že to bude představeno až poté, co to projedná a schválí vláda,“ uvedl Jurečka. Dodal, že nepředpokládá, že by vláda hned ve čtvrtek po schválení text zveřejnila.