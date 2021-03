Petice nechce výstavbu nové třídy na Žižkově

Proti dopravní stavbě vznikla petice, za sedm dní ji podepsalo asi tři sta lidí především z okolních domů. Vadí jim hlavně to, že by měli přijít o zeleň, klid, dětské hřiště, které by podle nich měl nahradit čtyřpatrový dům. „Silnice by zničila kus lesa, dětské hřiště, čekal by nás nekomfort kvůli dopravě. Proto jsme se dali dohromady a začínáme se snažit, abychom to zvrátili,“ řekl Právu jeden z protestujících, který nedaleko plánované vozovky bydlí téměř čtyřicet let.

„Ano, to je les, a my jsme tu proto, aby tu ten les zůstal,“ rozprávěla Anna Vinklárková z neziskové organizace spojující lidi usilující o lepší životní prostředí Arnika se svojí dcerou, když holčička z kočárku nadšeně ukazovala na stromy v sousedství léta nevyužívaných železničních kolejí. Po nich v minulosti jezdily vlaky na nákladové nádraží a v jejich stopě by nová silnice měla zamířit. A právě vzrostlé dřeviny by jí měly ustoupit.

„Čekáte na vlak?“ žertovala s diskutujícími skupina výletníků zdolávajících zrezlé koleje. „Tady má stát dvouproudová silnice, teď je správný čas ozvat se,“ informoval je hbitě jeden z iniciátorů protestu, Patrik Švestka. „Z nákladového nádraží? Tak to pomůže, ne?“ reagoval jeden turista. „Ale chtějí zrušit zeleň, a pak to tady budete přecházet jak přes rušnou Koněvovu,“ upozornil Švestka.

Podle něj nikdo neví, jaký bude mít Jarovská třída dopad na okolí, protože nebyla zpracovaná dopravní studie. To je podle odpůrců kámen úrazu. „Nikdo nám neřekl, co nám to přinese,“ zlobí se Švestka.

„Když se bude stavět, je potřeba to nějak dopravně vyřešit. Tyhle cesty stačit nebudou, to je jasné. Váš návrh je zakopat to pod zem?“ dotazoval se senátor.

„Pokud studie bude tvrdit, že je silnice nutná, tak pod zem. Pak zeleň zůstane. Nejlepší by ale bylo, aby nic nevzniklo,“ míní Švestka.