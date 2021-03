Pět soudců proti většině. Tomková: ÚS měl o nouzovém stavu rozhodovat

„ÚS se po konstatování své nepříslušnosti náhle pouští do toho, co mu dle jeho vlastních slov nepřísluší. Konstatuje, že nemá pravomoc vyhlášení nouzového stavu přezkoumávat, pak vysvětluje, že posouzení ústavněprávních rozměrů kroků vlády nepřísluší ÚS, nýbrž Poslanecké sněmovně, poté náhle ústavněprávní rozměry kroků vlády sám posuzuje, a vše zakončuje odmítnutím návrhu senátorů pro svou nepříslušnost,“ popsala Tomková.

„Jako orgán, který má v naší zemi často poslední slovo, musí být velmi pečlivý v tom, co řekne, kdy to řekne a jak to řekne. Jen tak si dlouhodobě udrží svou reputaci a legitimitu, bez nichž nemůže plnit svou úlohu v rámci ústavního pořádku. Obojí lze snadno ztratit. Velká moc zkrátka přichází s velkou zodpovědností. Zdá se ovšem, že se většina rozhodla si svou moc ponechat, zatímco k zodpovědnosti se nehlásí,“ tepala do kolegů.