PES po čtvrt roce ukazuje trojku. Kdyby se jím vláda řídila, otevíraly by restaurace

Pokud by PES platil, mohla by vláda ve třetím stupni uvažovat třeba o částečném otevírání restaurací, sportovišť nebo o povolení menších hromadných akcí. Fungovaly by také školy, byť v omezeném režimu. Aktuálně v zemi platí už od začátku března tvrdý lockdown, který by chtěl kabinet ještě prodloužit.