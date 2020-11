PES nebude štěkat na sport. Bude se řídit jinou tabulkou

V rámci třetího stupně pohotovosti PES, do kterého bychom brzy mohli zamířit, se mají otevřít za určitých podmínek také vnitřní sportoviště. Jedním z opatření má být například omezení počtu osob v posilovnách či bazénech na maximálně deset lidí. Takový provoz však může být pro některé provozovatele nevýdělečný a nijak nebude řešit jejich situaci.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová proto ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vedenou Milanem Hniličkou připravuje novou tabulku, která by změnila opatření pro sport uvedená v systému PES.

„Spolupracujeme na tom s ministerstvem zdravotnictví. Jediné, co se řeší, jsou úrovně rozvolnění a rozdíly mezi profesionálním, amatérským organizovaným a rekreačním sportem. Mimo to se tam také řeší další oblasti sportování, jako jsou fitness, wellness a saunová centra,“ sdělil Hnilička serveru iDnes.cz, který o nové tabulce informoval.

Hnilička předpokládá, že by se vláda novou tabulkou mohla zabývat už na svém nedělním jednání. Pokud by ji kabinet schválil, mohla by případně začít platit už od pondělí.

O připravované tabulce na Facebooku informovala také například Česká komora fitness.

‼️Přinášíme vám předběžné výsledky vyjednávání podmínek pro fitness sektor ve fázi 3️⃣tabulky PES. 🙌 📍maximální...

Podle jimi uvedených informací by nově počet lidí ve vnitřních prostorech posiloven či bazénů nebyl omezen na deset, ale odvíjel by se od plochy, kdy by na každých 15 metrů čtvrtečních připadal jeden člověk. Stejně je tomu v současné době například v obchodech.

Rozestupy ano, roušky při cvičení ne

Otevřít by se mohly také skupinové lekce pro celkem deset lidí. Účastníci by museli také dodržovat rozestupy dva metry. Při cvičení se ale například nepočítá s tím, že by člověk musel mít nasazenou roušku.