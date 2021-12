Personální uragán v Českém rozhlase. Pokorný končí, vystřídá ho Obzinová

Pokorný podle Zavorala v ČRo zůstává. „Nastávající období spojené s mým druhým funkčním obdobím si bude žádat v čele zpravodajství manažera krizového, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst, a to vše při zachování vysokých standardů kvalitního veřejnoprávního zpravodajství,“ uvedl.

Obzinová pracovala v letech 1989 až 1992 v Československém rozhlase jako komentátorka a válečná zpravodajka z války v Jugoslávii. Po působení v několika televizích se do rozhlasu vrátila v roce 2006 jako vedoucí redakce zpravodajství Českého rozhlasu 2 – Praha, odkud o rok později přešla na pozici vedoucí redakce domácího zpravodajství Radiožurnálu. V červenci 2009 odešla do TV Prima, kde po dobu deseti let zastávala post šéfredaktorky zpravodajství a publicistiky.