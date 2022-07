Personální odbor MZV vede Hybášková. Vloni opilá nabourala několik aut

Hybášková, která dosud zastávala pozici zvláštní zmocněnkyně pro podporu Čechů do institucí EU, na nové pozici nahradila od 15. června jakožto pověřená řízením velvyslankyni Helenu Bambasovou, která v červnu zemřela.

„Velvyslankyně Jana Hybášková má velké zkušenosti s krizovým řízením a manažerské zkušenosti. Patří k nejschopnějším českým diplomatkám. Má dlouholeté zkušenosti s vedením diplomatů a opakovaně se pohybovala v zemích s vysokou mírou bezpečnostního rizika. Celkem sedm a půl roku strávila jako velvyslankyně ve válce, ať už za Česko, nebo EU,” zdůvodnila pověření Hybáškové mluvčí resortu Lenka Do.

Bývalá europoslankyně se do povědomí veřejnosti dostala vloni kvůli své nehodě v opilosti. Na konci srpna havarovala v Bělohorské ulici v Praze. V autě vezla ředitele odboru států Blízkého východu a severní Afriky MZV Petra Hladíka. Oba byli silně opilí. Nadýchali shodně přes 1,5 promile. Zpočátku navíc nebylo jasné, kdo z nich vlastně řídil. Policie se nejprve domnívala, že Hladík, přiznala se ale Hybášková, což potvrdil svědek.

Hybášková tehdy přistoupila na zákaz řízení v době 18 měsíců a poslala peníze na pomoc obětem trestných činů. To tehdejšímu vedení resortu stačilo. Za dávnou uzavřenou věc to považuje podle mluvčí Do i nynější vedení.