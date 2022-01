Pekarová: V4 tu není jen pro jednu zemi

Visegrádská čtyřka je potřebná a užitečná, ale neměla by být využívána pro zájem jenom jednoho z členských států. „Teď opravdu nemám na mysli žádnou konkrétní. Je to všeobecné pravidlo, které chceme ctít. Jsem ráda, že to Česká republika i Slovensko vidí stejně,“ řekla v pondělí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na své první zahraniční cestě na Slovensko.