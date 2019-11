Pekarová: Chci přivést TOP 09 znovu do vlády

Chcete šéfovat TOP 09, byla byste jediná předsedkyně parlamentní strany. Je výhoda být v české politice ženou?

V něčem to výhoda je, ale bohužel prostředí, které je převážně mužské, další ženy ke vstupu do politiky odrazuje, a to je škoda, protože v politice ženský pohled schází. Ale nikdy jsem na to neupozorňovala a neupozorňuji ani teď, že bych mohla být jediná žena předsedkyně.

Zmiňují to ale moji spolustraníci, že bychom tím ukázali, že jsme opravdu moderní strana, která dává prostor každému a nehledí na pohlaví.

Minulou sobotu jste byla na demonstraci Milionu chvilek za demokracii na Letné. Jaký jste z toho měla pocit?

Mě moc potěšilo, že protesty neslábnou, že přijeli občané i z dalekých míst, aby vyjádřili svůj názor. Aktivní občanská společnost je pro demokracii nesmírně důležitá už jenom z toho důvodu, aby mocným ukazovala, jaké jsou mantinely vládnutí.

Také mě těší, že spolek Milion chvilek pro demokracii vyzval občany, aby se politických stran neštítili a sami do nich aktivně vstupovali.

Zaznělo tam ultimátum premiéru Babišovi. Myslíte, že takovéto akce mají na vládu a na Babiše nějaký účinek?

Myslím, že kdyby těch protestů nebylo, tak by se staly věci, které se naštěstí nestaly. Byly schváleny výroční zprávy České televize, což zmírnilo tlak na změnu ředitele televize a celkových poměrů v televizi. Vláda si pod tíhou protestů nedovolí odvolat nejvyššího státního zástupce.

Demonstrace mají na vládu preventivní účinek. A není to tlak jen na ANO, ale i velký apel na ČSSD. Ta si stále říká demokratická strana, ale v poslední době se chová jako Andrej Babiš. Třeba v případě schválení daňového balíčku vláda porušila zákon o jednacím řádu a ministři ČSSD to do krve hájí. Přijde mi, že se z ČSSD stává strana, která na principy demokracie začíná kašlat, a to je nebezpečné.

Když se schvalovaly církevní restituce, tak vláda, v které byla TOP 09, porušila jednací řád. Proto tvrdit, že kvůli jednomu ohnutí jednacího řádu už ČSSD není demokratická strana, mi přijde silné.

Jsou tu i jiné příklady, třeba kolem jmenování ministra kultury. Soc. dem. původně avizovala, že půjde do vlády proto, aby Andreje Babiše mohli krotit v nejhorších krocích. A mně se zdá, že místo toho, aby krotili, tak mu v tom velmi umně pomáhají.

Co jste říkala na Babišův smířlivý projev k výročí 17. listopadu?

Projev by byl ve své podstatě celkem dobrý, kdyby nebyl pronášen člověkem, který přizval téměř po třiceti letech od sametové revoluce komunisty, aby jejich poslanci drželi jeho vládu u moci. Proto jsem ho nemohla brát vážně.

Kdy podle vás nastane doba, kdy komunisté legitimně zvolení budou moci jít do vlády?

KSČM je extremistická strana, protože má ve své základní ideologii třídní boj. Opírá se tak o násilí mezi jednotlivými skupinami lidí, a proto nemá ve vládě co dělat, stejně jako by v ní neměla co dělat jakákoliv strana fašistického typu.

Čím chcete delegáty přesvědčit, aby zvolili právě vás předsedkyní strany?

Mluvila jsem se stovkami našich členů a říkám jim, že nejde o to, si zvolit spasitele, ale dobrý tým, v kterém bude vidět více výrazných tváří. A doufám, že po volbě nenastane čas mydlení schodů kandidáty, kteří neuspěli. Delegáty chci přesvědčit tím, že jasně říkám, že jsem připravena TOP 09 vést do příštích parlamentních voleb a přivést ji znovu do vlády. Neříkám, že budeme určující síla v ní, ale měli bychom se znovu pokusit prosadit náš program. A bychom se dostali do vlády, tak musíme být čitelní a jasně formulovat naše témata. Jedním z nich je třeba přijetí eura a hlubší integrace do eurozóny.

Není to sebevražda v době brexitu?

Brexit může naopak ostatní státy stmelit. Ještě před dvěma lety se u nás mluvilo o tom, že po vzoru Britů vyhlásíme referendum o vystoupení Česka z EU, a to utichlo právě proto, že v přímém přenosu sledujeme zoufalý pokus Britů se odloučit.

Nebude to pro ně jednoduché a bude to na ně mít fatální dopady. Proto bychom se měli snažit sedět u stolu s těmi, kteří hrají prim a eurem platí.

Když to řeknu zkratkou, vymanit se ze společnosti zemí, které platí forintem a zlotým a raději sedět u jednoho stolu s našimi sousedy Slováky, Rakušany a Němci, kteří platí eurem.

Prezident Zeman i premiér se na Visegradskou čtyřku orientují, vy byste tento kurz chtěla změnit?

Maďarsko a Polsko se odvracejí od liberální demokracie a je u nich velké ohrožení právního státu. Mezi nimi podle mého není naše místo. Další témata, kterým se musíme věnovat, je ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí, modernizace školství a obrana živnostníků a malých a středních podnikatelů. Mrzí mě, že jsme jejich zájmy pustili ze zřetele. Měli bychom jim odbyrokratizovat život např. tím, že budou moci posílat své dokumenty a faktury a úřad za ně už vše – jako placení daní – vyřeší.

Co byste kromě EET zrušili?

Možná to překvapí, protože jsme zavedení EET dlouho bránili, ale já bych ji hned nerušila. Nemám ráda, když se dělá politika ode zdi ke zdi.

Mluvím o tom i se živnostníky. Oni by přivítali, kdyby to byl ne povinný, ale dobrovolný nástroj, protože už do toho investovali prostředky. Ale chtěli by za to hmatatelnou výhodu, že když už posílají faktury, tak by za ně mohl úřad vypočítat daně apod.

Neděláte si můstek do příští vlády s ANO?

Nelze být ve vládě s těmi, kteří jsou ve střetu zájmů, lžou a podrývají základy demokracie a institucí třeba tím, že si dosazují své lidi do různých klíčových funkcí.

Preference TOP 09 stagnují kolem pěti procent, co s tím?

Receptem je netříštit politickou scénu. Pokud bychom byli schopni se dohodnout o kandidatuře do dalších sněmovních voleb s našimi partnery, tak si myslím, že výsledky budou znovu přesvědčivé. Musíme být srozumitelní, komunikovat víc přímočaře, nezaobalovat vše do dlouhých frází a omáčky, a to hlavně proto, že ve Sněmovně je už deset stran, mezi kterými si budou voliči vybírat.

Tak mi přímočaře řekněte, jak si spolupráci se STAN, s lidovci a ODS představujete?

Bavme se o spolupráci na úrovni rovnocenného partnerství těchto stran. To neznamená, že TOP 09 bude podporovat něčí kandidátku, ale že budeme sestavovat společnou kandidátku.

To vám někdo nabídl, že je můžete podporovat?

Občas se to objevuje, ale to pro mě není přípustné. Po volbě našeho předsedy se chci sejít s předsedy stran nám nejbližších, STAN i KDU-ČSL, ale samozřejmě i s ODS, a bavit se o tom, jaké formě spolupráce jsou otevřeni, kde vidí průnik a kde naopak. Já to vidím spíše ve snaze dospět k volební koalici.

V trojkoalici byste ale potřebovali získat 15 procent hlasů.

Myslím, že to bychom dali.

V minulosti jste nechtěla jít do boje o předsednický post, protože jste chtěla zakládat rodinu. Dnes to už neplatí?