Pekárna u Lipna provoz neudržela a končí

„Ukončení nepřišlo rozhodně z nenadála. My jsme se poslední tři roky potýkali s nedostatkem kvalitního personálu. Někteří pracovat nechtějí a řada z místních míří raději za prací za hranice. Snažili jsme se lidi udržet. Oslovili jsme i všechny pekařské školy v republice, ale technologie tento obor likviduje. Ani vyučení pekaři se mu následně nevěnují,“ vysvětloval důvody uzavření pekárny manažer společnosti Jednota Jan Hoffmann.

Vybavení pekárny se přesune do Srnína, kde má Jednota další provoz. Zaměstnanci pekárny ve středu vyklízeli poslední věci. „Jezdila jsem sem dlouhá léta a samozřejmě je to i smutné,“ podotkla Dáša Veselá, která v pekárně dohlížela na provoz.

„Vzpomínky jsou nádherné byla tady sranda i dobrá parta, ale z doby, kdy jsme začínali jsme tu zůstali dva. Kdyby pekaři byli, mohli jsme tady pracovat ještě třicet let,“ litoval pekař František Hrdlička, který půjde pracovat do běžné prodejny Jednoty v Horní Plané. Místním budou ještě teplé rohlíky i koláče scházet. „Je to špatný no. Byl už jsme na tuhle pekárnu zvyklý a rohlíky byli super,“ podotkl Karel Král.