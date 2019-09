Pedagogické vzdělání nemá 9000 kantorů

Začínajících učitelů v přepočtu na plný úvazek zaznamenaly statistiky 4967. Zhruba tři tisíce z nich jsou absolventi pedagogických fakult, kteří do praxe nastoupili v posledních dvou letech. Zbytek jsou lidé, kteří splňují vzdělanostní požadavky pro výkon učitelského povolání, ale do roku 2018 se mu nikdy nevěnovali a pracovali v jiných oblastech. Podíl začínajících učitelů činí 3,7 procenta z celého učitelského sboru.

Ředitelé škol počítají s tím, že tisíce učitelů v tomto školním roce skončí, mělo by jich být 8652. A to jde pouze o ty, o kterých to ředitelé vědí, tedy o ty, kteří svůj odchod ohlásili, kteří nastoupí do penze anebo odejdou kvůli organizačním změnám či z popudu vedení.