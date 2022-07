Pas 92 tisíc, občanka 28 tisíc korun. Falešné české doklady patří k nejdražším

Důvody používání falešných nebo kradených dokladů jsou podle expertů rozličné. Mohou je využívat například k cestování, ale je to riskantní. „Na falzifikát českého pasu s biometrickým údajem by přišli při první kontrole na letišti. To zfalšovat nedokážou. Můžete si to koupit, ale nevycestujete, je to dobré k jinému účelu,“ popsal Lujka.