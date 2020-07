Paroubek žádnou funkci nemá, ale komunikuji s ním dlouhodobě, přiznal Hamáček

Zdůraznil i to, že Paroubek již dlouhá léta není členem ČSSD a založil si i vlastní stranu LEV 21.

„Myslím, že je dobře, když člověk může spolupracovat s lidmi, kteří ve své politické kariéře byli úspěšní. Ať už je to Michal Hašek nebo Jiří Paroubek,” reagoval Hamáček na dotaz, zda to nemůže ČSSD naopak uškodit, když se spojuje s bývalými aktéry vrcholné politiky

„Je to interní věc ČSSD. To, že si vážím jejich názorů a nechávám se jimi inspirovat. Je to má osobní věc,” dodal současný ministr vnitra Jan Hamáček.