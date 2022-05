Papír je drahý. Řetězce omezují letáky

„Naším dlouhodobým cílem je motivovat zákazníky, aby využívali výhod věrnostního programu Clubcard, zejména pak jeho aplikace, díky které není potřeba zákazníkům zasílat papírové vyúčtování ani letáky, protože vše naleznou přehledně ve svém telefonu, a to včetně slevových kuponů, peněžních poukázek za nasbírané body a mnoho dalšího,“ sdělil Právu mluvčí řetězce Tesco Jiří Netík.

Aplikace řetězci pomáhá v jeho snaze snižovat spotřebu papíru. Trend je patrný i v jiných odvětvích. „Omezujeme množství tištěných letáků, a to z důvodu zvyšujících se nákladů na výrobu, které se meziročně zvýšily o 40 procent. Tištěné letáky využíváme při speciálních akcích. Tištěnou formu nahrazujeme elektronickou formou newsletterů, ve kterých zákazníky informujeme o aktuálních nabídkách,“ potvrdila Právu mluvčí Datartu Olga Dolínková.

Loni roznášela v průměrů až 20 milionů letáků týdně, nyní je to zhruba o tři miliony méně. Problémy s vysokými cenami a někdy nedostatkem papíru hlásí ale i další odvětví včetně vydavatelů knih. „Co se týče papíru, my jsme v segmentu balení a zdražení našich výrobků se pohybuje mezi 50 a 100 procenty. Hlavní suroviny celulóza i sběrový papír podražily meziročně o 50 procent, energie jsou na 400 procentech a dražší je i doprava, chemikálie, úvěry atd. Obdobné to bude i v grafice,“ řekl Právu obchodní ředitel papírny Balsac papermill Jan Korčák.