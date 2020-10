Panenka je doma. Cítí se líp a testy už má negativní

„Cítím se líp, jinak by mě nepustili. Testy na covid mám negativní, doktoři se proto rozhodli, že už nemusím být v nemocnici. Jsem konečně zase doma, to je hlavní. A pochopitelně mnohem příjemnější,“ řekl Panenka Právu.

Před osmi dny se ocitl na pokraji života a smrti, ve vážném stavu byl převezen do benešovské nemocnice a připojen k přístrojům, které podporovaly jeho životní funkce. V pátek pak jeho manželka Vlasta potvrdila, že je ve stabilizovaném stavu. Ještě tentýž den byl převezen do Prahy.

„Nebylo mi do zpěvu, samozřejmě. Měl jsem oboustranný zápal plic, který mě pořád trápí. Beru na to léky, jsem unavený, ospalý. Taková celková nechuť. Ale jak jsem říkal, cítím se daleko líp,“ podotkl Panenka, kterému bude v prosinci 72 let.