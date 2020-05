Pandemie má i své vítěze

Jedním z nich je i Věnceslav (58), který přes 20 let pracoval u filmu jako osvětlovač. „U filmu se obvykle končí v prosinci a do konce února je pauza. Takže jsem letos odpracoval jen 15 dní, neměl jsem žádnou velkou finanční rezervu a ze dne na den jsem se ocitl bez příjmů. Skoro všechno začalo v půlce března stagnovat, ale rozvoz mi přišel jako jedno z mála odvětví, která jsou perspektivní i v této době. Navíc mám vlastní auto a lákalo mě, že je práce flexibilní a můžu si směny plánovat,“ popsal Právu Věnceslav.

S filmem se to podle něj srovnávat nedá, ale s výdělkem je spokojený. „Kromě toho mě překvapilo, že občas jídlo vezu doslova za roh. Lidé bydlí pár set metrů od restaurace a stejně využívají rozvoz, to je celkem zajímavé,“ podělil se o své dojmy muž z Prahy, který se svým věkem řadí u nás mezi nejstarší kurýry. Má ale i starší kolegy.

Práci si v této době kurýři překvapivě pochvalují. „Od začátku krize registrujeme nárůst spropitného pro naše kurýry, a to zhruba o čtvrtinu. Je vidět, že lidé si jejich práce v této kritické době váží a jsou rádi, že mají možnost nechat si jídlo dovézt. To nám potvrzují i samotní kurýři, kteří si komunikaci se zákazníky velmi chválí,“ dodává ředitel největšího rozvozce jídla v Česku.

Svou šťastnou volbu nového zaměstnání nechtějí mnozí z nich zcela zahodit ani po návratu života do normálu. „Svou práci mám rád, dělám ji přes 20 let a nemám důvod z ní odcházet. Těším se, až se zase začne točit, mělo by to snad být v průběhu června. Ale rád bych zůstal i aktivním kurýrem. Bude samozřejmě záležet na čase, ale ve dnech volna bych rozvážet chtěl. Pro někoho, kdo má auto a chce si práci plánovat podle sebe, je to zajímavá práce, kterou se dají vydělat slušné peníze,“ říká Věnceslav.