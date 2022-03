Pancéřová skla kupuje obrana dál v Německu. Českou firmu ignoruje

Na konci ledna resort vedený Janou Černochovou (ODS) podepsal tříletou rámcovou smlouvu na výměnu rozbitých a špatně průhledných pancéřových skel pro obrněnce Iveco za 148,7 milionu korun se státním podnikem Vojenský výzkumný ústav (VVÚ). Ten skla kupuje od německého výrobce GuS, a to ne přímo, ale přes českého prostředníka, firmu J. P. D. Group.

„S předpokládaným dodavatelem jsou dobré zkušenosti, přičemž výběr jiného dodavatele by znamenal ohrožení kvality opravovaných oken z důvodu nedostatku jeho zkušeností a patřičného know-how,“ argumentuje ministerstvo v mate­riálu, který před 14 dny vzala vláda na vědomí.

Podle firmy SVOS to ale není pravda, protože neprůstřelná skla stejně jako pancéřovaná vozidla vyrábí skoro třicet let pro desítky zákazníků po celém světě. „Dodáváme neprůstřelná skla i pro jiné armády NATO, totožná s těmi, která ministerstvo obrany nakupuje v Německu,“ řekl Právu generální ředitel SVOS Jaroslav Černý.

Dodal, že to považují za účelovou argumentaci, protože vozidla Iveco jsou již dávno po záruce a není k tomu žádný důvod. Armáda používá iveca od roku 2008 a celkově jich má 198.

Podle Černého je to další výmluva. „Pancéřová skla dodáváme české armádě pro tatrovky, toyoty a landrovery. Takže naši kvalitu znají,“ uvedl Černý. Podle něj se obrana navíc chová nehospodárně, protože firma jí přislíbila, že dokáže snížit cenu o 20 procent, a navíc kvůli výrobě v Česku zkrátit dodací lhůtu ze tří měsíců na 14 dní.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek se nad přístupem ministerstva pozastavuje, protože nevidí důvod, proč by ministerstvo nemohlo skla nechat vyměnit v Česku. „Toto je zakázka, kterou český průmysl zvládne. Navíc ve světle války na Ukrajině by ministerstvo mělo pamatovat, že dodávky ze zahraničí mohou selhat, a mělo by český průmysl více podporovat,“ řekl Právu Hynek.