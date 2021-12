Paměť národa ožila v podzemí pasáže

Návštěvníci se zde během 90 minut ponoří do pohnuté historie dvacátého století. Holocaust, bitvy, domácí odboj 2. světové války, komunistické politické procesy, okupaci 1968 nebo normalizaci tu ale nepřipomínají suchá data, nýbrž příběhy konkrétních lidí.

„Pro mladou generaci je důležitý způsob vyprávění. Jednoduché panelové výstavy je nezaujmou. Je to pro ně spoustu textu. Díky technice máme šanci je doslova vtáhnout do příběhu, aby je to skutečně začalo zajímat,“ vysvětluje Tomáš Heller, ředitel pobočky Paměť národa Východní Čechy.