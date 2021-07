Padesát lidí v moravských Hruškách požádalo o dotaci na obnovu bydlení

Lidé byli od starosty o možnosti přijít formulář vyplnit s pomocí státních úředníků dobře informováni, čekali na jejich příjezd. ČTK to řekla ředitelka odboru komunikace SFPI Karolína Smetanová. V následujících dnech mobilní tým zamíří do dalších obcí, které zasáhlo tornádo.

Nejčastějším dotazem a jakousi obavou bylo podle Smetanové to, aby se výše dotace nesnížila o pojistné. „Všechny jsme ujistili, že rozhoduje výše nákladů na obnovu," řekla.

Úvěr s fixní úrokovou sazbou jedno procento bude poskytnut od 30.000 do tří milionů korun. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení až na dva roky v případě narození dítěte, ztráty zaměstnání delší než tři měsíce, nemoci trvající déle než čtvrt roku nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.