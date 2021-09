Pacienti se snáz dostanou k drahým novým lékům

Na tuto nemoc donedávna neexistoval žádný lék. Letos v létě ale Evropská léková agentura (EMA) zaregistrovala průlomovou proteinovou léčbu, která cílí přímo na postiženou chrupavku. Pokud Maxík tento lék dostane, začne růst. „Děti se mají šanci vyléčit do šestnácti sedmnácti let. V pubertě růstové štěrbiny zarůstají,“ řekla Právu Maxíkova máma.

Odborníci by navíc neposuzovali pouze tzv. nákladovou efektivitu léku, která je dosud hlavním kritériem pro úhradu, ale rovněž kvalitu života, a to nejen pacientů, ale i jejich rodin.

„Tento lék vrací do hry poškozený chloridový kanálek, který u pacientů nefunguje. V řádu dní se jim násobně zlepší plicní funkce a začne se jim lépe dýchat. V dlouhodobém horizontu se jim významně prodlouží délka života, a to možná až o desítky let,“ řekl Právu přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie v pražské motolské nemocnici Pavel Dřevínek, který se účastnil klinických studií tohoto léku.

Pacienti s cystickou fibrózou se dožívají průměrně 27 let. „Dnes lék dostávají pacienti na paragraf 16 díky vstřícnému přístupu pojišťoven, ale novela by to měla vrátit do normálu. Léky bude posuzovat SÚKL, usnadní to přístup nových léků na trh,“ dodal Dřevínek.