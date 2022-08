Pacienti dostanou krev už ve vrtulníku

Moravskoslezská záchranka každoročně pomáhá 21 tisícům zraněných pacientů, přičemž plná krev bude podána jen výjimečně, a to pacientům s masivním krvácením. „Týká se to pacientů s polytraumatem. Jsou to pacienti, kteří jsou kriticky ohrožení na životě a většina z nich má šokový stav způsobený krevní ztrátou,“ řekl náměstek ředitele moravskoslezské záchranky David Holeš.