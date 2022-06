Ovoce jen ve slevě, vajíčka vůbec. Samoživitelky nevědí, kde ušetřit

Každý měsíc musí pečlivě počítat, co si mohou dovolit. Příspěvky na bydlení, rodičovská nebo životní minimum (jednotlivec má od dubna 4250 korun/měsíc), které jí bylo přiznáno, podle ní rozhodně nestačí. „Se dvěma dětmi mi životní minimum vyšlo před pár měsíci asi na 7,5 tisíce korun. Z toho musím zaplatit složenky, které stát ve svých příspěvcích nezohledňuje, třeba internet, telefon, resty z minulosti. A teď si představte, že žijete se 4000 korun na měsíc se dvěma dětmi. To je hrozně málo,“ vypočítává Katka.

Stres a tlak na psychiku je to podle ní enormní, což vidí i u dalších žen. „Měli jsme tu dva roky covidu, prásk, válka na Ukrajině, a když se s tím člověk psychicky srovná, tak zjistí, že nemá na jídlo, a to ještě s výhledem, že to bude horší. To člověku nepřidá. Vůbec nevím, jak v září poplatím kroužky,“ uzavírá.

„Co nás trápí nejvíc, je benzín, kde to pociťuju hodně. Bydlíme na vesnici a vozím pravidelně vnučku na hipoterapie (terapie s koňmi), pravidelně jezdíme i vlakem do Prahy, a ten taky podražil,“ vysvětlila s tím, že potraviny už nakupuje jen v akci. „Na konci měsíce mi nezbývá téměř nic,“ uzavírá Marie. Příjem má z invalidního důchodu, přídavků na dítě, příspěvku na úhradu potřeb dítěte a příspěvku při pěstounské péči. I tak padne většina na výdaje spojené s terapiemi, lékařem, bydlením, zvířaty, speciální stravou pro vnučku a další.

„To, co bylo za covidu, to ještě šlo. Ano, propouštělo se, bylo málo práce, každého se to nějak dotklo, ale to, co je teď, tak to je stokrát horší,“ vypráví paní Kateřina z Ústí nad Labem, která sama vychovává patnáctiletého syna s lehkým postižením.