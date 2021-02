Plaga: Otevření škol nejdříve 3. března

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) sice po pondělním jednání vlády potvrdil, že vláda počítá s částečným návratem dětí do škol již v pondělí, podle informací Práva však někteří ministři, a to včetně Plagy, považovali otevření hned 1. března za nereálný. Testy, které mají dveře škol pro děti otevřít, mají do Česka dorazit až v neděli. Školy tak nebudou mít čas na to, aby se na složitou situaci s testováním připravily.