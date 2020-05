OSVČ nemají pro ošetřovné stejné podmínky jako zaměstnanci

„Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Pokud bude otevřeno, není nezbytné, aby bylo o dítě postaráno doma. I když jsou obavy odůvodněné, nárok se v tomto případě neuplatní. Programem ‚Ošetřovné‘ pro OSVČ jsou primárně řešeny důsledky vyplývající ze zavřených školských a jiných školských zařízení v ČR,“ píše se v sekci otázky a odpovědi podnikatelů na serveru businessinfo.cz, za nímž stojí agentura CzechTrade a ministerstvo průmyslu (MPO).

Právě o podmínkách čerpání ošetřovného se strhla během května doslova bitva ve vládě. Nakonec ve Sněmovně prošel návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, aby zaměstnanci mohli ošetřovné i dál čerpat, když dítě do školy nepošlou ze zdravotních, kapacitních či provozních důvodů nebo například tehdy, pokud by byla výuka dítěte výrazně zkrácena oproti běžnému rozvrhu a rodiče by tak stejně nemohli jít do práce.

Havlíček: Podmínky srovnáme

Peníze pro OSVČ ale neřeší resort Maláčové, ale ministerstvo průmyslu, které vede Karel Havlíček (za ANO).

Tam zatím ke stejné úpravě nepřikročili. Havlíček i ředitel živnostenského odboru Pavel Vinkler ale slibují, že se vše v květnu srovná.

„Nyní řešíme ošetřovné za OSVČ za měsíc duben, kdy byly školy zavřené a nebylo nutné to řešit. Budeme na tuto situaci reagovat už ve výzvě za měsíc květen,“ řekl Novinkám Vinkler.

MPO pro OSVČ vypisuje dotační tituly na podporu podnikání, a to na každý měsíc zvlášť.

„Musíme to dělat přes jednotlivé výzvy. V té staré to nebylo nutné a v té nové už to zohledníme. Ošetřovné podnikatelé dostanou a podmínky budou stejné, jako mají běžní zaměstnanci,“ potvrdil Novinkám Havlíček.

OSVČ berou průměrně 30 procent víc

Ošetřovné mohou rodiče čerpat na dítě cca od 3 do 13 let. Původně bylo pro zaměstnance ve výši 60 procent ze základu platu, to platilo pro období od 12. března do konce března. Od 1. dubna se pak částka navýšila až na 80 procent.

O ošetřovné za stejné období mohou žádat i OSVČ. Ty do konce března pobíraly 424 korun denně a od 1. dubna 500 korun denně.

Podle ministra Havlíčka jsou na tom právě díky této částce OSVČ dokonce lépe než zaměstnanci, jelikož těm se podpora vypočítává podle průměrné mzdy, zatímco OSVČ mají jednorázový příspěvek 500 korun na den bez ohledu na to, kolik vydělají.