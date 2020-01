Osud sportoviště na pražském Proseku budí vášně

„Nejméně blbé řešení je prodej poloviny pozemku,“ říká Furman. Výnos by odhadem činil 200 milionů korun, které by stačily na modernizaci.

Jenže takový záměr se nelíbí příznivcům fotbalu, kteří se bojí, že kvůli tomu přijdou o hřiště. Část areálu si od SK Prosek pronajímá Fotbalová akademie Praha (FA). „Vy teď chcete zhatit veškerou práci trenérů, to je hrůza,“ rozčiloval se Roman Sutner, který na Proseku bydlí od roku 1974 a fotbal hrával.

Předseda klubu FA Karel Kapr připomněl, že ani fotbalová hřiště nejsou v nejlepší kondici. Umělá tráva dospěla do takového stavu, že neumožňuje pořádání soutěží. „Nemá to úroveň, protože fotbalový svaz není ochotný nám pomoct. A já už deset milionů na umělku nemám,“ konstatoval. Ujistil, že fotbal na Proseku minimálně dalších deset let pokračuje dál.