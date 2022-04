Ostravští chirurgové operovali dívku zasaženou střepinou v Mariupolu

Chirurgové ostravské fakultní nemocnice úspěšně operovali dvanáctiletou školačku z ukrajinského města Mariupol, kterou zasáhl do nohy granát. Spolu s matkou a sestrou zraněné dítě cestovalo téměř měsíc do Ostravy, kde se jich ujali jejich známí a zajistili převoz dívky do nemocnice.