Ostravský doubledecker se už projel ulicemi

Ovládání doubledeckeru není složité. Míní to alespoň vedoucí dopravy DPO Martin Chleboun. On sám si za jeho volant sedl poprvé ve čtvrtek a druhý den už brázdil ulice města. „Je to krásné svezení. Musí se dávat pozor samozřejmě na tu výšku, stromy asi budou největší problém. Je potřeba přemýšlet při plánování trasy. Pokud se tohle vychytá, tak to bude pro cestující myslím zážitek,“ popsal.