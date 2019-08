Ostravské Krevní centrum obsadili vojáci z Prostějova, chtějí pomoci synovi kolegy

Hromadné odběry nejsou v ostravské fakultní nemocnicí žádnou zvláštností a za rok jich proběhne několik desítek. „Už v minulém roce jsme měli 60 skupin, které přišly darovat takto hromadně a jsme jim za to vždycky velmi vděční,“ řekla manažerka Krevního centra Naděžda Kalužová.

Většinou jde ale podle ní o daleko menší kolektivy, ať už pracovní, nebo jiné. Tentokrát do Krevního centra přijelo až z Prostějova 35 vojáků. „Takže z toho bude asi šestnáct litrů krve, což je nádherné. Malinko jsme kvůli návštěvě vojáků museli upravit režim a posílit jednotlivé úseky, protože kromě nich samozřejmě přicházejí i jiní dárci, tak aby nemuseli dlouho čekat,“ dodala Naděžda Kalužová.

Pětiletý chlapec se v ostravské fakultní nemocnici léčí s hemolyticko-uremickým syndromem (syndrom HUS). Potřebuje nejenom krev, ale i krevní plazmu. „Leží tady už pátý týden, byl i na dialýze. Klukům jsem strašně vděčný za to, že takto hromadně přijeli a pomohli nemocnici doplnit zásobu krve,“ řekl chlapcův otec, který se rozhodl také spolu s dalšími vojáky darovat poprvé krev.

Jeho kolega, zástupce velitele 102. průzkumného praporu Gustav Lakoš dodal, že vojáci s pomocí nemocnici neváhali. „Ten impuls přišel právě z nemocnice. Když se kolega a kamarád ptal, co by bylo potřeba udělat, tak jednou z možností bylo darování krve, protože v létě je dárců málo, je hodně úrazů a pravidelní dárci jsou na dovolených. Takže to rozhodnutí bylo spontánní a řekli jsme si, že pojedeme,“ řekl.