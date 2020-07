Ostravská lékařská fakulta letos nesmí přijímat nové mediky

Ostravská univerzita ve čtvrtek okamžitě po zjištění rozhodnutí NAÚ reagovala a požádala o přerušení své žádosti o akreditaci do konce letošního roku. „Na základě negativního hodnocení naší akreditace jsme dnes svou žádost stáhli, tedy požádali jsme NAÚ o přerušení projednávání naší žádosti,“ sdělil Právu rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Dodal, že to znamená, že letos nebude moci lékařská fakulta přijmout nové studenty, ale věří, že příští rok už to půjde. „Tím přerušením dáváme možnost budoucímu vedení lékařské fakulty, aby tuto žádost upravilo, či ji stáhlo a vypracovalo novou. Pevně věřím, že bude nové vedení lékařské fakulty. To už je nyní v rukou akademického senátu,“ zdůraznil rektor.