Ostravská ČSSD chce rozhodnutí předsednictva strany zvrátit soudní cestou

Podle informací Práva by šlo pravděpodobně o hromadnou žalobu, která by poukázala na to, že valné většině ostravských sociálních demokratů rozhodnutí předsednictva omezilo právo být voleni a volit. „Jsme stále členové, ale nemáme momentálně žádná práva,“ podotkla Vajdíková.

Zrušit 17 místních organizací v Ostravě navrhla celostátnímu vedení strany moravskoslezská ČSSD. Důvodem byly špatné volební výsledky a nevyvození z nich žádné zodpovědnosti a tzv. černé duše. Předsednictvo ČSSD v pátek 20. září schválilo, že navržené organizace přijdou o licenci. Jejich členové mají tři měsíce na to, aby přešli do jiné místní organizace ve městě.

Zrušení 17 organizací se dotkne 293 členů. „Od těch, co byly zrušeny, jsem nezaznamenala žádnou pozitivní reakci. Zatím jsem se nesetkala ani s jedním člověkem, který by chtěl vědět kam nebo jakým způsobem má přejít nebo že by projevil zájem přejít do jiné místní organizace,“ řekl předsedkyně okresního výboru ČSSD v Ostravě Vajdíková.