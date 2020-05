Ošetřovné dostanete, i když dítě do školy nepošlete, podpořil Senát

„Cílem návrhu je srovnat a jasně definovat podmínky, za jakých mají rodiče do 30. června nárok na ošetřovné ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu,” sdělila na plénu v Senátu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Dítě do školy i po jejich znovuotevření může nastoupit dobrovolně. Rodiče, kteří ho do školy pošlou, ztrácí nárok na ošetřovné. Ve chvíli, kdy se ale rozhodnou dítě do školy či školky z patřičných důvodů neposlat, ošetřovné dostanou.

Koronavirus nebo cukrovka

Do školy nemůže nastoupit dítě s koronavirem, cukrovkou, těžkou obezitou nebo chronickým onemocněním plic. Do školy nesmí nastoupit ani tehdy, pokud žije v rodině s osobou starší 65 let nebo někým, kdo má zmíněná onemocnění.

Přidány byly i provozní důvody, tedy pokud škola nebude mít dostatek míst pro žáky. Nebo jiné vážné důvody, například pokud by byla výuka dítěte výrazně zkrácena oproti běžnému rozvrhu a rodiče by tak stejně nemohli jít do práce. Stejný scénář bude po schválení změny platit i v případě školek.