Ošetřovné by měli dostat rodiče dětí do 13 let za celou dobu uzavření škol, schválili poslanci

Ošetřovné se doposud vyplácelo jen po dobu devíti dnů a u dětí do 10 let.

„Navrhujeme prodloužení podpůrčí doby po celou dobu, než bude zahájena výuka na školách. Navrhujeme rozšíření věku způsobilosti až do 13 let. Navrhujeme možnost vyplácet ošetřovné i například na předškoláky, když zřizovatel rozhodl o uzavření tohoto zařízení. Navrhujeme vyplácet rozšíření ošetřovného i pro pečujícího o pro handicapovaného, pokud mu bylo uzavřeno sociální zařízení,“ předvedla krátce návrh poslancům ministryně Maláčová.

Rodiče by tak měli mít možnost čerpat ošetřovné na děti až do 13 let věku. Na jednu rodinu nebo matku samoživitelku připadá vždy jedno ošetřovné, a to ve výši 60 procent ze základu platu. Týká se to zaměstnanců, kteří mají děti od 3 do 13 let. Zákon ale nedefinuje spodní věkovou hranici.

„Závisí to na individuální situaci rodiče, ale zjednodušeně řečeno je to tak, že pokud rodič nečerpá rodičovský příspěvek, tak standardizovaná situace je od 3 až do 13 let. S tím, že pokud si vyčerpáte rodičovský příspěvek do roku věku dítěte a oba rodiče pracují, tak si mohu vzít ošetřovné už na takto malé dítě,” vysvětlila pro Novinky Maláčová.

Více dětí, jedno ošetřovné

Pokud má rodina například dvě děti a jedno z nich čerpá mateřskou nebo rodičovskou, může ošetřovné na další dítě čerpat druhý z rodičů. Pokud má rodina více dětí, platí, že může ošetřovné čerpat pouze jedno, tedy nikoliv na každé dítě v rodině.

Úplně stejně by to mělo platit i pro OSVČ. Pro ty se ale nemusí schvalovat zákon, ale stačí vládní nařízení.

Prošel i návrh, aby se rodiče mohli libovolně v čerpání ošetřovného střídat. Například po týdnu nebo čtrnácti dnech.

Opozice návrhy neprosadila

Většina opozičních stran požadovala, aby ošetřovné bylo až pro děti do 15 let a až ve výši 80 procent ze základu platu. To ale neprošlo.

Podle šéfa SATN Víta Rakušana je nutné myslet například na matky samoživitelky, které se nemohou při péči o dítě prostřídat s partnerem. „Zaslouží si podpořit více než jen 60 procenty,” uvedl Rakušan.

Maláčová nicméně poslancům vzkázala, že pokud bude pandemie trvat dlouho a rodiny budou více postižené, tak rozšíření na 80 procent bude navrhovat.

„Chceme pomoct rodinám, kteří se nezaviněně dostali do této situace. Dejte rodinám raději peníze ze slev na jízdném a nečekejte na to až budou muset žádat o dávky v hmotné nouzi,“ argumentovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k tomu, že vláda by měla dát rodinám víc peněz už nyní a nečekat na horší časy.

Neprošel ani návrh na ošetřovného pro ty, kteří pracují na DPP nebo DPČ nebo rozšíření pro osoby pečující o dítě, jako jsou babičky či starší sourozenci.

Odpuštění sociálního a zdravotního

Poslanci také souhlasili s tím, že stát odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna.