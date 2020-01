Orlovou prošel smuteční průvod za místní ortopedii

„Ortopedické oddělení založil primář Jařabáč. S ním odchází také mezinárodní spolupráce s ortopedií v Sosonovci a v Žilině, pravidelné kongresy, které jsme pořádali co tři roky. To jsou věci, které tady skončí. Skončí v naší kartotéce 45 tisíc registrovaných pacientů, o které pečujeme doteď. A jen doufám, že se to neodrazí na péči o pacienty,“ řekl poslední primář orlovské ortopedie Tomáš Knybel.