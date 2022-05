Oprava Barrandovského mostu začíná. Nejhorší bude prvních deset dní, varuje město

„Prvních deset dnů bude nejhorších právě z důvodu bourání rampy, protože při něm bude materiál padat na jeden jízdní pruh na Strakonické v místě, kde auta podjíždí Barrandovský most. Nyní je zde jeden pruh pro auta a druhý pro autobusy. A těch prvních deset dní tam bude jeden pruh pro všechny společně,” řekl Scheinherr. Doprava na mostě by tím podle něj neměla být dotčena.

Samotné bourání rampy by mělo začít ve středu, do té doby budou probíhat přípravy. Po tomto kroku již nebude možné se po dobu zhruba 110 dní z této strany Vltavy na Barrandovský most dostat. Příští týden by měli silničáři začít opravovat také mostní římsy.