Opoziční politici dali Babišův projev do souvislosti s volbami

Opoziční politici dávají dnešní televizní projev premiéra Andreje Babiše (ANO) k vývoji epidemie koronaviru do souvislosti s krajskými a senátními volbami, ke kterým Češi půjdou za týden. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové šlo jen o dlouhý volební spot. „V hlavním čase těsně před volbami premiér neřekl nic nového ani zásadního, bylo to shrnutí toho, co říká v posledních dnech,” uvedl na twitteru předseda lidovců Marian Jurečka.