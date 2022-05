Opozice kritizovala odklad a změnu stavebního zákona

Ten se tím nedal zviklat. „Stále tu slyším, že je to zákon roku, ale my nechceme nést ty náklady odhadované až na 20 miliard korun,“ reagoval Bartoš. Odkazoval se tak na původní analýzy ministerstva vnitra, jež počítaly s budováním nových úřadů. Resort však později odhad snížil.

Nynější vláda chce o rok, do pololetí 2024, odložit vznik krajských stavebních úřadů zřízených pod Nejvyšším stavebním úřadem, kam mají přejít nynější stavební úřady fungující u měst a obcí.

„Pokládám za důležité, abychom touhle fází odložení prošli co nejrychleji a abychom se především mohli bavit společně nad tou věcnou novelou a našli řešení, které bude pro Českou republiku rozumné. Tady vidím v každém případě světlo na konci tunelu,“ prohlásil před poslanci ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Předseda opozičního klubu SPD Radim Fiala ujišťoval ministra Bartoše, že pokud vláda přijde s takovým návrhem, který zkrátí stavební řízení a zvýší nabídku nemovitostí k bydlení, jeho poslanci pro to zvednou ruku. Vládní návrh však zkritizoval, protože podle něj znamená nejistotu a chaos ve státní správě i neúctu k právu.

Nynější koalice se zatím dohodla na tom, že by mělo zůstat 371 stavebních úřadů místo současných zhruba 700. To se některým starostům obcí nelíbí.

Od začátku roku 2024 by se mělo stavební povolení vyřizovat digitálně přes portál stavebníka. Počítá se i se zachováním lhůt pro rozhodnutí o stavebním povolení, u jednoduchých staveb rodinného domu by to mělo být 30 dní.