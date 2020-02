Opozice i ANO odmítají nápad Maláčové regulovat nájmy

Regulaci nájmů například po vzoru Berlína, který minulý měsíc výši veškerých nájmů ve městě na pět let zmrazil, by předem nezavrhla KSČM, o kterou se vládní koalice opírá.

ČSSD podle Maláčové hledá recepty na prudké zdražení bytů a vysoké nájmy. Vedle výstavby městských nebo státních nájemních bytů či přísných pravidel pro Airbnb by to mohla podle sociálních demokratů být právě i regulace nájemného.

U opozice by ale takový případný návrh tvrdě narazil. Poslanec ODS Vojtěch Munzar je přesvědčen o tom, že regulace by problémy na trhu s bydlením ještě zhoršila. Podle občanských demokratů je řešením jednoduchý stavební zákon a digitalizace.

„S návratem k regulovaným nájmům by se vrátily podobné problémy, jaké s nimi byly v minulosti. Nepřinese to dostatek peněz potřebných pro údržbu a reinvestice do bytového fondu. Hrozí také opětovné černé kšeftování s byty, tedy přenechávání nájemních smluv s výhodnějším nájemným za úplatu. V neposlední řadě to odradí investory a obce od toho, aby ve větší míře financovali výstavbu nových nájemních bytů, protože se jim to prostě nevyplatí. Problém nedostatečné nabídky bytů se tím nijak nevyřeší, naopak se prohloubí,“ uvedl Munzar.