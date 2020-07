ON-LINE: Poslanci rozhodují o rekordním schodku

15:05 - Babiš závěrem uvedl, že věří, že další navyšování schodku už nebude letos potřeba. „I přes všechny problémy, které naše ekonomika má, se dívám do budoucnosti s důvěrou, že se nám je podaří překonat a podaří se nám cestu z této krize nalézt. Uděláme vše pro to, aby to bylo ve prospěch našich občanů,“ zakončil svůj proslov.