ON-LINE: Přibylo 253 nově nakažených

7:20 - Reprodukční číslo, které odráží míru šíření koronaviru, mírně kleslo z hodnoty 1,47 na 1,38. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Hodnota nad jedničku znamená šíření epidemie, číslo menší než jedna znamená ústup nákazy. Menší než jedna bylo číslo naposledy 24. srpna.

Zakoupené unijní vakcíny byly původně určené pro Španělsko, Portugalsko, Bulharsko a Českou republiku, napsal list The Canberra Times bez dalších podrobností.

7:00 - V Británii v posledních týdnech o více než třetinu přibylo lidí, kteří zvažují, že dají svého psa do útulku. Podle charitativní organizace The Dogs Trust nejčastěji uvádějí, že je to kvůli změnám souvisejícím s koncem koronavirových restrikcí, informovala stanice BBC.