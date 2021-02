Omezení pohybu i obchodů. Karlovarský kraj nachystal vyhlášení stavu nebezpečí

„Je mi jasné, že ta dlouho trvající omezení jsou pro vás frustrující, mnozí jste z nich unaveni, vede vás to možná k tomu, že je nedodržujete zcela kompletně. V každém případě čelíme stále masivnímu komunitnímu přenosu koronavirové pandemie. Zároveň se k nám dostal ve značné míře britský virus, který je mnohem nakažlivější než ten původní,“ uvedl hejtman, podle kterého je třeba se připravit na následující týdny s opatřeními, která by postup nákazy brzdila.

Krajské opatření by neznamenalo zákaz nočního vycházení, pohyb by se měl podle Kulhánka minimalizovat tak, aby lidé vycházeli pouze za účelem nezbytně nutným, tedy za prací, za zdravotní péčí nebo k naplnění základních životních potřeb.

V závěru pak prosil veřejnost o pochopení stávající špatné situace. „Já vás moc prosím, abyste byli ještě trpěliví, protože se všichni chceme vrátit do normálního života. To masivní uvolnění opatření po skončení nouzového stavu by nám nepomohlo, a hlavně by nás od normálního života zase oddálilo. Takže vás prosím ještě jednou, abyste byli trpěliví, zodpovědní a abyste sami za sebe dodržovali základní hygienické předpisy a pomůcky, které jsou,“ uzavřel s poděkováním Kulhánek.