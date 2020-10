Ombudsman: Česko je k žadatelům o důchod nejpřísnější v Evropě

Podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou v Česku podle ombudsmana Stanislava Křečka nejpřísnější v Evropě a je nutné je podle něj změnit. Penze je přiznána v ČR až po odpracování 35 let, zatímco na Slovensku, v Rakousku nebo ve Španělsku k tomu postačuje 15 let. Ochránce práv upozornil na to, že jde o pomyslnou časovanou bombu, která by mohla vybouchnout po roce 2040, kdy by neúspěšných žadatelů o důchody mohly být zástupy.