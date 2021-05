Odvolaný ředitel, který pustil do školy netestované děti, se bude s městem soudit

Věc nechtěla s ohledem na jednání soudu více komentovat. Už dříve ale uvedla, že rada města neměla jinou možnost než ředitele odvolat a že radní rozhodli jednomyslně. Ředitele sesadili z funkce poté, co navzdory opatření ministerstva zdravotnictví opakovaně umožnil, aby se vyučování účastnily i netestované děti. Škola v Semilech byla jedinou v Libereckém kraji, která takto postupovala.

Vedení města nechtělo zpočátku na rozhodnutí ředitele reagovat. „Odpovědnost je na řediteli školy, respektive na všech ředitelích všech škol,“ řekla semilská starostka poté, co škola umožnila vyučování netestovaným dětem poprvé.

Netestování dětí se nakonec ještě dvakrát opakovalo a rodiče školáků z waldorfské školy to postupně rozdělilo na dva tábory. Ředitel Semecký proto žádal čas, aby mohl o tématu ve škole a s rodiči diskutovat.

„Rozhodně to nestojí tak, že by dva neslučitelné tábory byly ve škole od samého začátku. Pouze asi u tří rodičů se ten dialog nedařil, další nerozuměli tomu, co jsem udělal, ale pořád jsme o tom vedli diskusi, teprve po týdnu od podání informace rodičům o tom, jaká pravidla nastanou ve škole od 12. dubna, jsem zjistil, že skupina nesouhlasící s mým postupem má 16 rodičů. Na druhou stranu je potřeba také vidět, že rodičů, kteří si nepřejí, aby byly jejich děti testované, bylo 48,“ řekl Právu po svém odvolání Semecký.