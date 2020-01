Odtažené vraky uvolní v ulicích tisíce parkovacích míst

„Budeme instruovat městskou policii a ve chvíli, kdy dostaneme podnět ze strany veřejnosti, tak to budeme řešit,“ dodal. Problémem ale podle něj může být, že vraky nebude mít město kde zaparkovat.

„Po městě je jich rozstrkaných mnoho. Problém bude je umístit někam, kde budou odtažená auta hlídána, aby se zabránilo jejich případnému vykrádání. Kdyby se tam někdo vloupal, tak by mohlo dojít k poškození jejich vlastníků,“ konstatoval Dušek.

„Vše by mohla zjednodušit a zrychlit. Lidem se těžko vysvětluje, proč odstranění vraku z ulice tak dlouho trvá,“ řekla ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Dodala, že městská policie zajišťuje průběžnou kontrolu odstavených vozidel již dnes a bude v tom pokračovat i poté, co novela vstoupí v platnost.

„Hlavně vítáme to, že budeme moci odtahovat auta s dlouhodobě propadlou technickou,“ podotkla Řežábová a dodala: „Podle mého parkoviště a ulice v našem obvodu blokují desítky vozů, o kterých bezpečně víme, že už několik let nevyjely, zarůstají travou. Ale netušíme, zda je tam majitel prostě nechal, nebo zda je to autovrak.“